《阳歌专栏》沃尔玛因“标签门”遭严惩 佛山放宽限购有玄机

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**沃尔玛“标签门”表明中国严打决心**

若有关沃尔玛部分中国分店产品标签有误的一系列报导失实，则实在是件滑稽之事，凸显食品安全和虚假广告在中国的敏感程度。近期媒体报导称，在这起新的危机中，部分沃尔玛门店经理被拘，十几家沃尔玛超市暂停营业。

这是为什麽？不管你是否相信，原因只是有人发现沃尔玛一些普通猪肉产品贴上了“有机”标签。别误会我的意思，我历来反对乱贴标签，尤其是此举可能危害消费者健康之时。但在这次事件中，并不存在任何直接健康隐患，因这种小错拘留相关责任人，似乎有些反应过激。

毫无疑问，中国政府是想借此表明，其严肃处理虚假广告和食品安全问题的态度。过去三年，中国食品安全问题频发，消费者因此患病或死亡。这种高调的严打活动让沃尔玛等公司面临极大风险，并遭到中国消费者的冷落。

在香港上市的日本味千拉面(0538.HK)之前已经遇到过这种冷落。中国媒体近期披露，味千拉面的骨汤是用汤粉包调制，并非使用公司宣传中的新鲜原料。味千拉面的生意随之大幅下滑。自7月该事件曝光後，味千拉面股价跌幅约一半。

中国第二大超市运营商沃尔玛目前面临相似影响，近期上市的高鑫零售(6808.HK)和家乐福(CARR.PA)也将面临类似风险。鉴于中国政府将严查知名度更高的品牌，以缓解公众对食品安全和虚假广告的担忧，肯德基母公司百胜集团（Yum Brands）(YUM.N)及麦当劳(MCD.N)等餐饮运营商也易受到冲击。

一句话：鉴于中国试图缓解公众对食品安全和虚假广告的担忧，未来两三年，与食品业相关的大公司极易受到冲击。

**佛山放宽限购政策的启示**

今日传出了一些令人感兴趣的消息，预示一些房地产公司可能很快就能得到解救。中国房地产市场目前处于1990年代开放以来最低迷的时期，一些房地产公司的处境堪忧。但二线城市佛山宣布放宽限购政策，这一新举措可能反映的是地方政府近期财政窘迫的情况，而不是中国政府想要帮助房地产行业。在中国，房地产行业看起来更像是一个赌场，而非真正的房地产市场。

据《中国日报》报导，佛山放宽二套房以上限购政策，同时取消售房限制，称已经办理房地产权证超过5年的住房产权转移，不纳入限购范围。佛山很可能是唯一一个经中国政府批准采取此类措施的城市，且我预测在接下来一或两个月还会有其它二三线城市跟进采取类似举措。与北京和上海等一线城市不同的是，这些二三线城市财政对土地出让金特别依赖，加上他们在全球金融危机最强烈时期按政府指示大量贷款搞基建和其它项目，这使他们明显需要收入来避免这些债务违约。

面对选择通胀还是地方债违约，中国政府似乎更愿意接受前者，至少在一些较小型城市可以如此。这对易居EJ.N、搜房(SFUN.N)、中国房产信息集团CRIC.O等房地产服务公司而言应该是利好消息，这些公司是通过交易活动来谋利的，真正的房价变化对他们并无影响。对在二三线城市房地产市场知名的房地产开发公司来说，这也应当算是好事一桩。不过，一线城市放宽限购政策可能至少还需一或两年。

一句话：佛山这样的二线城市放宽限购政策，表明中国政府正在放慢调控房地产市场，房地产服务公司有望从中获得解救。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜

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