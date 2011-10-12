沪综指创近一年最大单日涨幅

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京10月12日电---中国股市沪综指周三放量收升3%,创近一年最大单日涨幅.沪指早盘一度跌破去年低位2,319点创两年半盘中新低,但随後在银行,券商等金融股领涨下逐波回升并最终大幅收涨,市场气氛转趋活跃.
分析人士对此认为,前日汇金增持的消息今日开始发酵,令市场期待将有更多利好出台,吸引部分场外资金入市.但在经济及政策面尚未明朗之前,短线仍应对大盘持谨慎态度.
沪综指收报2,420.000点,涨71.484点,或3.04%;此前最大单日涨幅去年10月15日的3.18%.上证180金融指数今日亦劲扬4.36%.
今日上海A股成交额大增逾三成至841亿元人民币,昨日为625亿.
华融证券分析师范贵龙表示,尽管昨日市场对汇金增持消息反应不佳,但其向市场释放出未来会有更多利好消息可能出台的讯号.另外,沪综指连创新低,令大盘具备超跌反弹动能.
早盘沪综指一度跌至2,318.63的盘中低位,为逾两年半来盘中低点.
银河证券分析师孟京指出,昨日下跌主因煤炭板块等前期抗跌股跳水带动,但汇金增持对整个市场的长期利好意义很大,因其表明市场底部已不远.
不过,范贵龙认为,目前市场依然较弱,因对宏观经济尚未有明确判断,且市场对货币政策放松的期待亦不高,因而後续应继续持谨慎态度."预计短线市场持续反弹空间不大,将继续在2,500点以下运行."
中国即将于本周四开始陆续公布CPI等宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑,9月居民消费价格指数(CPI)料同比上涨6.1%,较上月继续回落.
中央汇金公司本周一共耗资约1.97亿元在二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.
周三金融股板块表现突出,其中海通证券(600837.SS)等四只券商股涨停,农业银行(601288.SS)升2.38%居四大行涨幅之首,收报2.58元.
沪深300指数10月合约尾盘报2,640.2点,涨3.51%,成交量为324,787手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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