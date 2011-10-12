中国强硬反击美国汇率议案 称汇改或因此受阻

3月30日在纽约证交所拍到的中美两国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

* 三大政府部门继续强势表达对美不满

* 称以"汇率失衡"为名、行保护主义之实

* 央行指或严重影响中国的汇率改革进程

* 人民币大幅单边升值预期已然趋弱--分析师

作者 谢衡

路透北京10月12日电---美国参议院昨日通过惩罚中国汇率政策的议案,中国三大政府部门再度坚决予以反击.在全球经济动荡之际,若中美果真开打"贸易战",已在稳步推进的人民币汇改或反而会因此受阻.

分析师指出,若议案最终通过并得以立法,导致美国对中国施以报复性关税,将给中国出口带来巨大冲击,恐反致人民币暂缓升值.而届时,人民币汇率亦可作为贸易战的反报复措施,成为中美贸易谈判的筹码.

"如果是五年前,美国参众两院通过对人民币汇率施压的法案还算说得过去.而现在,人民币汇率被严重低估的判断基础已经不存在了."安信证券首席经济学家高善文说.

中国央行今日在表示目前人民币汇率正逐渐趋于合理均衡水平的同时,亦强硬回应说,"对人民币汇率的无端指责,将人民币汇率问题政治化...可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程."

在美国参议院投票前,中国昨日将人民币兑美元中间价定在6.3483元,为汇改以来首次突破6.35,摆出善意姿态;今日中间价则回落至6.3598,被视为对美国参院通过议案的回应,并拖累盘初交易中人民币一度触及跌停位6.3916元.

"中国对美国不满意,"法国巴黎银行驻新加坡的外汇策略师Thio Chin Loo称,中方可能会根据美国汇率议案的进程,放缓人民币升值的步伐.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

市场人士表示,鉴于美国总统大选在即,出于政治目的国会通过该议案的可能性较此前有所上升,需要予以警惕;但美国也会顾及自身经济利益而不会最终通过该议案.

实际上,对议案能否最终通过,美国政府高官的表态也是非常谨慎的."我不知道汇率议案通过参议院表决後是否将会在众议院以立法形式告终.我亦将不会去猜测",美国务卿希拉里克林顿称,"但这反映出美国人民非常的失望."

**中国继续强势回应**

在上周美国参议院通过有关汇率议案的程序性投票後,中国外交部、商务部、央行三大政府部门罕见地在"十一"长假期间集中火力予以还击.今日则再次于第一时间"齐齐"给出回应.

中国外交部和商务部同时指出,汇率议案是以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,且严重违反世界贸易组织(WTO)规则;因而坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义及把经贸问题政治化.

"(汇率议案)不仅解决不了美自身经济和就业问题,到头来只会严重干扰中美经贸关系,干扰中美两国和国际社会共同推动世界经济强劲复苏和增长的努力."外交部发言人马朝旭指出.

昨日美国参院通过的2011年货币汇率监察改革法案的一个重要条款,就是要求美国商务部考虑汇率低估是否构成实质上的出口补贴,使美国有理由实施反补贴税率作为回应.

中国央行亦对此"强烈反对",并指出美国出口限制是造成中美贸易不平衡的重要原因之一.扩大对中国出口,而非限制从中国进口,是美国解决贸易逆差问题的最好办法.此外,近年来中国外汇储备继续保持较快增长,"并不等于人民币汇率低估".

而在官方表态强烈反击的同时,日益成熟起来的中国外交也在华盛顿展开积极的游说活动,其影响美国政策的操作手法已然更为细腻.

中美两国官员称,中国大使馆内已成立了一个有12名成员的"国会联络小组"展开游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法.

**人民币单边升值预期已渐弱**

实际上,目前的真实情况是,市场对人民币汇率升值一边倒的预期已经趋弱.2005年7月汇改以来,人民币兑美元双边汇率升值30.2%;人民币名义和实际有效汇率分别升值13.5%和23.1%.

"十一"长假之前,人民币兑美元中间价连续居于高位,但市场实际走势却与官方风向标相左,疲弱下挫甚至出现罕见跌停.显示中国境内也有越来越多的投资者正受到海外做空中国势力的影响,加入购入美元以求避险的队伍中.

一年期美元/人民币无本金交割远期(NDF)今日盘中一度高见6.4150元,较上日尾盘上涨410个点子.此後逐渐回落,最新报6.3950元.

路透交易系统离岸人民币即期最新成交价也一度走软至6.5530元,最新报6.4700元;中国外汇交易中心人民币兑美元即期最新则处在6.3689元,其间的汇差愈发拉大.

瑞穗证券宏观经济分析师沈建光认为,人民币升值压力未必会长期存在.因中国的贸易顺差正在下降,受海外经济低迷影响,预计未来中国出口将进一步放缓,今年贸易顺差占GDP比重或将降至2.2%.而中国持续打压资产泡沫也会减少热钱流入,降低人民币升值压力.

人民币兑美元中间价在9月盘踞6.38-6.39的区间超过三周,于9月最後五个交易日内快速走高,一举进入6.35时代.国庆假期後升值又呈现加速态势,在第二个交易日就轻易突破6.35.分析人士认为,近期升值加速主要原因即是来自政治压力.

鉴于北京领导层换届在即,市场人士预计,中国决策层不太可能大幅改变升值速度.

"按照现在的渐进升值方式,加上其他结构调整措施逐步见效,中国将渐进、稳妥地实现汇率均衡,"中国央行今日称.

"美国提出汇率法案恰恰是误入歧途...即使众议院也通过法案,财政部执行上也存在诸多困难,而法案在美国复苏乏力之时提出,更是不合时宜,"沈建光评价道.(完)

--审校 乔艳红

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