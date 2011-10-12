第三季新兴市场经济增速降至逾两年来最低--汇丰

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
* 新兴市场产出增速为九季以来最低
* 第三季制造业产出萎缩,服务业增速为九个季度最低
* 汇丰EMI指数降至纪录第四低位
路透伦敦10月12日电---汇丰新兴市场指数(EMI)周三显示,新兴经济体7-9月季度录得两年多最慢增速,制造业产出在连续九个季度扩张之後出现缩减.
EMI是根据16个新兴经济体的21项采购经理人调查得出,7-9月指数降至统计以来第四最低位,从4-6月的54.2降至51.9.
"与世界贸易明显走弱相一致,制造业比服务业表现更糟,"汇丰全球首席经济学家Stephen King称.
第三季制造业产出转为下跌,结束连续九个季度的增长,而服务业的增速也为九个季度最低.
King称,"现在明显看出世界贸易增速在第一季见顶.新兴市场企业的回应是以更快的速度清除未交货订单,使近期活动得到支撑."
他警告称,除非贸易增速迅速反弹,否则新兴国家就业增速停滞将转为就业减少.
中国企业信心滑至纪录低位,俄罗斯服务业企业信心降至10个季度最低.
新兴市场制造商新出口业务量为九季来首度降低,除捷克共和国、沙特阿拉伯和阿联酋之外,大多数市场的海外订单下滑.
EMI指数并显示,新兴世界各国央行的货币收紧政策有助于控制价格压力,输入成本通胀率降至四个季度低位.
汇丰称,全球商品价格走低及内需趋缓亦使得通胀率降低.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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