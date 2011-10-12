索尼称第三方试图入侵其9.3万帐户

路透东京10月12日电---索尼(6758.T)周三表示，本月有第三方曾试图登入PlayStation及索尼其它网络的9.3万个活跃帐户

索尼称已冻结了这些账户，并通过电邮通知了受影响用户。该公司认为，其中只有少数帐户真正被入侵。

今年早些时候索尼已遭大规模黑客攻击，影响到PlayStation、Qriocity和Sony Online Entertainment等网络共约1亿帐户，索尼为此被迫关闭PlayStation网络近一个月。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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