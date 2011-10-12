索尼称第三方试图入侵其9.3万帐户

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京10月12日电---索尼(6758.T)周三表示，本月有第三方曾试图登入PlayStation及索尼其它网络的9.3万个活跃帐户
索尼称已冻结了这些账户，并通过电邮通知了受影响用户。该公司认为，其中只有少数帐户真正被入侵。
今年早些时候索尼已遭大规模黑客攻击，影响到PlayStation、Qriocity和Sony Online Entertainment等网络共约1亿帐户，索尼为此被迫关闭PlayStation网络近一个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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