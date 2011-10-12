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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 15:54 BJT

意大利3-0胜北爱尔兰

周二在欧洲杯预选赛C组最後一轮比赛中，意大利3-0击败北爱尔兰，10场比赛8胜2平，以超小组第二名10分的优势顺利出线。比赛中卡萨诺梅开二度，另外一球是北爱麦考利的乌龙球。北爱尔兰仅积9分，无缘欧洲杯决赛圈赛事。路透

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