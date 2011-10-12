版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 15:54 BJT

欧洲杯预选赛德国全胜收官

欧洲杯卫冕冠军德国队周二在2012欧洲杯预选赛最後一轮中3-1胜比利时，在预选赛中完成10战全胜。比利时在A组中最终排名第三未能出线。上半场结束前厄齐尔、许尔勒分别进球，下半场刚开始戈麦斯锦上添花，比利时费莱尼第86分钟的进球已无力回天。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐