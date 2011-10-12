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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 15:53 BJT

法国1-1平波黑出线

周二在欧洲杯预选赛D组最後一轮中，纳斯里下半时罚中点球，帮助法国主场1-1平波黑，以小组第一身份直接晋级欧洲杯决赛圈。波黑排名第二，只能参加附加赛。上半场结束前第5分钟，哲科的射门令波黑获领先优势，不过第78分钟纳斯里罚点球命中，双方最终握手言和。路透

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