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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 15:53 BJT

阿根廷0-1爆冷输给委内瑞拉

周二在2014年巴西世界杯南美区预选赛第二轮一场焦点战中，阿根廷客场爆冷0-1不敌委内瑞拉。这是委内瑞拉在与阿根廷的19次交锋中首次获胜。比赛第63分钟，委内瑞拉中後卫阿莫雷比埃塔头球攻入全场唯一一粒进球。阿根廷队整场表现低迷。路透

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