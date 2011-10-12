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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 15:52 BJT

西班牙3-1胜苏格兰晋级欧洲杯

席尔瓦梅开二度，比利亚打入个人在国家队的第50球，帮助西班牙周二在欧洲杯预选赛I组最後一轮中3-1战胜苏格兰，以八战全胜成绩晋级。替补球员古德维尔第66分钟为苏格兰攻入安慰一球。同组另一场比赛中，捷克4-1胜立陶宛，在积分上力压苏格兰获得小组第二，进而挺进附加赛。路透

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