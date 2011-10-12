美国指控伊朗策划暗杀沙特大使阴谋

路透华盛顿/纽约10月12日电（记者 Jeremy Pelofsky/Basil Katz）---美国指责伊朗在背後支持暗杀沙特阿拉伯驻美大使的阴谋，美伊关系箭拔弩张。

美国当局称，他们已挫败两名男子试图暗杀沙特驻美大使朱贝尔（Adel al-Jubeir）的一起阴谋，这两名嫌疑人都与伊朗安全部门有关联。其中一人于9月被捕，另一人据信现在伊朗。

伊朗否认该指控，并对此表示强烈不满。

美国总统奥巴马称该阴谋是对“美国和国际法律的公然挑釁”，沙特也表示该行为“可耻”。

美国表示伊朗政府应对此事件负责，美国国务卿希拉里在接受路透采访时表示，希望那些对制裁伊朗犹豫未决的国家，现在能“向前迈一步”。

美国国务院周二晚对民众发布为期三个月的旅行警告，让他们小心可能出现的反美行为，包括在美国国内。

国务院声明称：“美国政府认为，伊朗支持的暗杀沙特大使阴谋，可能预示着伊朗政府将对某些国家的外交官采取更激进的恐怖行为，包括在美国境内实施袭击。”

美国联邦调查局（FBI）局长缪勒（Robert Mueller）在新闻发布会上表示，这个错综复杂的阴谋，涉及被监听的国际电话、墨西哥毒品黑钱以及在华盛顿一家餐馆用炸弹杀死沙特大使的计划，就像是一部好莱坞大片的剧本。

美国司法部长霍尔德（Eric Holder）称，伊斯兰革命卫队和其下属的“圣城军”（Quds force）直接负责执行此次阴谋。

霍尔德说：“这些机构是伊朗政府不可分割的一部分，他们的高层领导人应该为此次阴谋负责。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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