12日盘後分析：反弹而非反转

经过连续的缩量下跌且不断刷新新低後，今日A股市场却异军突起，一改往日的沉闷低调，沪综指收出了久违的中阳线，同时两市成交金额较昨日明显放大，显示资金逢低抄底意愿较强。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续的缩量下跌且不断刷新新低後，今日A股市场却异军突起，一改往日的沉闷低调，沪综指收出了久违的中阳线，同时两市成交金额较昨日明显放大，显示资金逢低抄底意愿较强。

早盘沪深两市股指惯性低开後，一度下探，其中沪综指盘中跌破去年低点2319点，随後在金融、地产、石油等权重股的带动下逐步震荡回升，在汇金增持效应显现的提振下，个股纷纷加入反弹行列，沪综指也一路震荡反弹并重新回到2400点关口上方，将昨日失地全部收回，尾盘沪综指最终报收于2420.00点，大涨3.04%。

从技术层面分析，股指连续缩量创新低後，显示市场杀跌动能明显减弱，同时在超跌反弹动能不断积累下，出现技术反弹走势也在情理之中；不过，尽管今日量能同比明显放大，但是与今日指数的涨幅并不匹配，因此大盘後市反弹能否持续还有待观察。

从今日盘面观察，金融、地产等权重股无疑是今日领涨指数的主力军，受到汇金增持的提振，银行股表现强势，而中小盘题材股也纷纷反弹，不过，经过个股普涨之後，市场个股将面临分化，能否出现强势领涨板块对後市反弹的延续起到关键作用。

近几日细心的投资者不难察觉到，管理层的态度有了明显的变化，先是汇金增持四大行股票，再是佛山市住房和城乡建设管理局通过官方网站发布楼市调控新政，宣布从今日起放宽限购政策，虽然12个小时後佛山放宽楼市限购新政被紧急叫停，但是其体现出的意图还是较为明显。

不过，不管管理层态度如何变化，笔者认为，当前市场仍然要经受诸多因素的考验。首先就是全球宏观经济的再次恶化。欧债危机不断蔓延，美国最新一系列数据不佳；其次，下周我国9月宏观经济数据即将陆续公布，CPI数据仍居高位，加大宏观调控难度；最後，地方债务危机加大了中国经济硬着陆的风险。

在这样的宏观背景下，投资者对反弹行情不能抱有过分乐观的期待，在基本面以及政策面没有明确出现拐点前，也许近期管理层态度的变化能够起到的最好的效果就是结束近一段时间来A股市场单边、持续下跌的格局。

现阶段市场利好利空兼而有之，今日的反弹不同以往，这是在没有任何直接针对市场的政策下，市场自发形成的技术性反弹，至于後市反弹的力度与空间，还要看成交金额能否保持连续放大的格局，热点能否形成有效扩散的趋势。

如果符合上述条件则表示这是值得参与的反弹行情，但是投资者应切记，熊市不追涨，在地价股中寻找安全的机会，并且应认清行情的性质是反弹而非反转。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。