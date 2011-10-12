伊朗致信联合国 谴责美国煽动战争

路透联合国10月11日电---美国指责伊朗支持暗杀沙特驻美大使、炸掉沙特和以色列使馆的阴谋，伊朗驻联合国代表哈扎伊（Mohammad Khazaee）周二对此表示愤怒，称美国“试图煽动战争”。

哈扎伊致信联合国总干事潘基文及安理会称：“美国官员指责伊朗参与暗杀驻华盛顿外交官的计划，伊朗对此表示愤怒。”

“伊朗希望消除恐怖主义，认为美国目前针对伊朗的好战及宣传机制，不仅对伊朗构成威胁，还将破坏海湾地区的和平及稳定。”

“美国的指责明显出于政治目的，也显示出美国长期对伊朗的敌意。”

哈扎伊称，伊朗“强烈谴责这一可耻的指控”。

他表示，伊朗也对“美国精心策划的这场阴谋论表示遗憾，阴谋论符合美国反伊朗政策需要。美国国内目前面临诸多经济和社会问题，其长期支持的独裁国家也爆发革命和抗议活动，美国希望借（谴责伊朗）转移民众的注意力。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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