日最低养老支出年龄或升至68--报导

路透东京10月12日电---媒体周三报导称，日本厚生劳动省提议将最低养老金支出年龄提高到68岁，较原计划的从60岁提高到65岁再次延长，因人口快速老龄化使日本负担的养老成本大幅飙升。

日本社保开支几乎占到1万亿美元政府预算的三分之一，且继续呈稳步增长趋势，使日本国债前景蒙上阴影。日本国债规模已经相当于其5万亿美元经济总量的两倍。

日本政府已经决定，到截止2026年3月和2031年3月的财政年度，分别将男性和女性最低养老金支出年龄逐步提高到65岁。

厚生劳动省负责此事的委员会周二召开会议，提出了进一步改革的三个选项，包括加快提高最低养老金支出年龄、将最低养老金支出年龄提高到68岁或两项同步实施。

这些改变很可能遭到日本行业团体和工会的强烈反对。他们表示，政府必须首先确保老年人能获得工作，尤其是很多公司眼下仍将60岁作为法定退休年龄。

该小组将在年底前进一步就此事进行磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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