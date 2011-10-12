美共和党总统候选人争相炮轰伯南克

路透新罕布什尔州汉诺威10月11日电（记者 Ros Krasny）---若美国共和党赢得2012年大选，伯南克一定会被炒鱿鱼。

彭博通讯社和《华盛顿邮报》周二晚间在新罕布什尔的达特茅斯学院联合举行了一场美国共和党总统候选人辩论会，美国联邦储备委员会（美联储）主席伯南克成为众矢之的。

台上的八位候选人被点名批评时还有机会辩驳，不在现场的伯南克对批评只能照单全收。

前众议院议长金里奇(Newt Gingrich)率先发难。当被问及蔓延全美的“占领华尔街”运动所声讨的收入不均问题是否有理可依，以及大型银行影响力过大的问题时，他表示，“如果他们确实想要改变什麽，首先应该解雇伯南克，他担任美联储主席是一场灾难。”

“伯南克秘密运用数千亿美元救助了一家集团，放弃了另一家，我认为这是腐败行为，让一个人拥有如此秘密的权利是错误的。”

共和党候选人中风头最健的罗姆尼（Mitt Romney）说：“我不会让伯南克继续留任，我要选择自己的人选，”他在称颂美国前总统小布什和前财长保尔森在2008年下半年拯救金融体系的贡献时没有捎带上伯南克。

众议员保罗（Ron Paul）认为伯南克的前任格林斯潘是个“灾星”，他主导的政策助长了包括21世纪初期的互联网泡沫在内的投资过热。“伯南克使问题更加恶化，他吹泡泡的速度比格林斯潘快一倍，”保罗批评道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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