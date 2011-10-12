情景推测：人民币汇率法案若通过 中美将两败俱伤

1月26日在华沙拍到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

* 贸易战将令中美两败俱伤,但美国损失更快更多

* 但料奥巴马政府将竭尽全力进行反对

* 人民币升值步伐料仍将按步就班

记者 毕晓雯

路透香港10月12日电---无视中国的强烈警告,美国参议院周二通过了针对人民币汇率的法案.尽管其最终能否成法尚难确定,但已引发了中美两国从政府到民间的强烈不安,为两国关系投下阴影.

路透采访的中国学者和分析人士大多认为,如果该法案随後在美国众议院亦获通过并成为法律,导致美国对中国施以惩罚性关税,并进一步引发两国贸易战,"两败俱伤"是必然结果.他们指出,中美两国的产业以互补型为主,一旦打起贸易战,对双方都没有好处.

但学者们也表示,由于两国对对方产品的依赖度不同,若贸易战爆发,美国将更早地感受到痛楚,并且损失更大.

"如果中美双方真的打起贸易战来,美国的损失是70%,中国只会有30%."国际信息研究所副所长、中国军事专家李晓宁称.

"就是口水喷,打不起来."平安证券研究部主管石磊则指出,"这两个国家的产业是互补的,不是互相竞争的."

"两败俱伤!贸易战对全球经济复苏也没好处."国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌称.

美国是除欧洲联盟外中国最大的贸易夥伴.今年前8月,中国对美国出口总值达2,856.54亿美元,进口总值达2,055.56亿美元.除波音飞机外,中国从美国进口的主要商品还包括大豆、玉米等农产品.

**对中国有何影响?**

中国外交部、商务部、央行在第一时间表达了对美国参议院通过此法案的不满,警告称贸易战可能一触即发.与此同时,中国驻美外交机构也展开了罕见的大力游说,阻击人民币法案.

不同于中国官方高调表达不满,中国学者更淡定从容.他们指出,愈是全球济不景气,以实体经济运行为主的国家就愈有主动权.

"美国通过控制美元,创造了典型的虚拟经济,而中国则扎扎实实地在做实体经济.奥巴马不断宣称要通过制造业的振兴创造就业,提振经济,但这是一个缓慢的过程,这个过程必须要依靠中国."李晓宁称.

他因此表示,就算贸易战发生,对中国的影响要远小于美国.

中信建投分析师郑联盛指出,对中国而言,中美贸易战最大的冲击在于中国对美的出口,可能由于惩罚性关税和其他贸易保护措施,贸易规模会有明显的下滑.

"这对于目前经济增长下滑的中国经济而言会是雪上加霜."他称.

他还指出,贸易战同时还会影响中国的加工贸易部门及其相关的产业链,由于进口价格可能被迫升高(若中国也提高关税),对于产业链的产能利用和扩张是不利的.最後可能是人民币升值面临更加明显的国际压力.

不过,他也指出,如果中美爆发贸易战,短期内对中国出口和制造业是不利的,但中长期未必是利空,更加有利于结构调整.

**对美国有何影响?**

来往于中美之间的普通民众,对美国很多日用品价格低于中国都有很深的体会,而这些产品则多来自中国.

"美国普通民众可能会最先感受到贸易战带来的不舒服."光大银行资金部首席经济学家盛宏清称.

他指出,若贸易战爆发,美国将不能享受廉价消费品,从而引发美国国内通货膨胀的上升,令居民福利受到损失.而中国对美投资链条也将破碎,更不利于美国扩大就业.

李晓宁称:"相信奥巴马政府无论如何都会阻挠这个法案获得众议院通过;就算通过,他也会想尽办法动用总统的职权加以否决."

他分析指出,美国的核心利益是要继续维持美元在全球大宗商品上的定价权,眼看着俄罗斯难以控制,欧元区自身难保,日本经济一蹶不振,美国经济振兴的依靠就剩中国了,奥巴马不会意识不到.

与此同时,也有学者认为中国可以沿用以往战术,在汇率和贸易政策上做出有限让步,避免直接冲突.

"离最终通过还有时日,从自身利益出发,中国应该加大对人民币汇率的波动,并加大从美国的进口."盛宏清说.(完)

--审校 王丰

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