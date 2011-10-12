索尼全球召回160万台液晶电视

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透东京10月12日电---索尼(6758.T)高管周三宣布，在一些零件故障导致发生多起电视机冒烟或零部件熔化事件後，公司将在全球范围内召回160万台Bravia系列的LCD液晶电视。
该公司发表新闻稿称，11起相关事件都发生在日本，但担心不良零件或影响世界其它地区售出的电视。
索尼称，目前尚未接到相关事件引发的人员受伤或财产损失报告。
该公司发言人称，召回对象是2007年和2008年生产的电视机，这些产品主要销往欧洲和美国，也有部分在国内及世界其它地区售出。索尼将通过网站及电邮为顾客提供咨询服务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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