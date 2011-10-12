索尼全球召回160万台液晶电视

路透东京10月12日电---索尼(6758.T)高管周三宣布，在一些零件故障导致发生多起电视机冒烟或零部件熔化事件後，公司将在全球范围内召回160万台Bravia系列的LCD液晶电视。

该公司发表新闻稿称，11起相关事件都发生在日本，但担心不良零件或影响世界其它地区售出的电视。

索尼称，目前尚未接到相关事件引发的人员受伤或财产损失报告。

该公司发言人称，召回对象是2007年和2008年生产的电视机，这些产品主要销往欧洲和美国，也有部分在国内及世界其它地区售出。索尼将通过网站及电邮为顾客提供咨询服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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