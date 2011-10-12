中越签署指导解决海上问题基本原则协议

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京10月12日电---新华社周三报导称，中国和越南签署协议，解决南海争议。海上问题导致中越关系紧张。
双方外交官员周二签署协议，中共中央总书记、中国国家主席胡锦涛与越南共产党中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）举行了会谈。
中国大陆、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾在南中国海主权诉求上有争议，该海域或潜在丰富的油气资源，多条重要航线也从中穿越。
中国试图缓和南中国海争议，根据该原则协议，中越双方同意设立热线联系机制，以便就海上问题及时沟通，每年还将举行两次政府边边界谈判代表团团长定期会晤。
新华社报导称：“双方应坚持通过友好协商，妥善处理和解决海上问题，使南海成为和平、友好、合作之海。”
上述努力或能消除东南亚国家对中国的部分敌意，东南亚国家已向美国寻求帮助，抑制中国不断增长的军事和政治影响力。
《人民日报》上月警告称，印度与越南在南海油气合作开发项目，对中国主权构成侵犯。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)