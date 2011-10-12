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时事要闻 | 2011年 10月 12日 星期三 17:42 BJT

中越签署指导解决海上问题基本原则协议

路透北京10月12日电---新华社周三报导称，中国和越南签署协议，解决南海争议。海上问题导致中越关系紧张。

双方外交官员周二签署协议，中共中央总书记、中国国家主席胡锦涛与越南共产党中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）举行了会谈。

中国大陆、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾在南中国海主权诉求上有争议，该海域或潜在丰富的油气资源，多条重要航线也从中穿越。

中国试图缓和南中国海争议，根据该原则协议，中越双方同意设立热线联系机制，以便就海上问题及时沟通，每年还将举行两次政府边边界谈判代表团团长定期会晤。

新华社报导称：“双方应坚持通过友好协商，妥善处理和解决海上问题，使南海成为和平、友好、合作之海。”

上述努力或能消除东南亚国家对中国的部分敌意，东南亚国家已向美国寻求帮助，抑制中国不断增长的军事和政治影响力。

《人民日报》上月警告称，印度与越南在南海油气合作开发项目，对中国主权构成侵犯。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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