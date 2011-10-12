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中国财经 | 2011年 10月 12日 星期三 17:48 BJT

独家：中国购买进口玉米、豆油和大豆用于国家储备--贸易商

路透北京10月12日电---贸易商周三表示,中国已于周二购买约150万吨美国或阿根廷的产地可选玉米,用于国家储备.

贸易商并称,中国储备粮管理公司已购买约10-12万吨巴西豆油,以及70-80万吨美国大豆用于国家储备.

他们表示,中国储备粮管理总公司为补充国家储备库,正在求购高达200万吨大豆和70万吨豆油.(完)

--发稿 牛淑萍/郑晓璐;编译 宿泱韫;审校 黄凯

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