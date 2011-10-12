《华尔街日报》欧洲版出版人因道德问题辞职

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透10月11日电（记者Robert MacMillan/Yinka Adegoke）---《华尔街日报》欧洲版出版人兰霍夫（Andrew Langhoff）因该报与一家荷兰咨询公司关系引发的道德问题而辞职。
该报的母公司新闻集团(NWSA.O)近期一直忙于应战窃听丑闻引发的各种指控。
《华尔街日报》欧洲版与荷兰公司Executive Learning Partnership(ELP)之间的关系属性尚不清楚，但新闻集团(NWSA.O)旗下的道琼斯公司周二称，此事与涉及该公司的两篇文章有关。
该报在其网站发表文章附注称，没有向读者披露该报与这家公司间的协议，协议目前已经到期。
附注称，“撰写此文的动力来自这份协议，但负责报导和撰文的只是新闻部，发行部及ELP没有在发行前进行补充及审查。”
“但任何刻意制造商业利益能影响新闻内容印象的行为，都将被视为违反道琼斯的道德标准。”
道琼斯在另外一份声明中称，兰霍夫辞职的原因是出版人对“此事负最终责任”。
此外，《华尔街日报》欧洲版周二还在其网站发表文章称，内部调查发现，兰霍夫曾私下向撰写相关文章的两位记者施压。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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