《华尔街日报》欧洲版出版人因道德问题辞职

路透10月11日电（记者Robert MacMillan/Yinka Adegoke）---《华尔街日报》欧洲版出版人兰霍夫（Andrew Langhoff）因该报与一家荷兰咨询公司关系引发的道德问题而辞职。

该报的母公司新闻集团(NWSA.O)近期一直忙于应战窃听丑闻引发的各种指控。

《华尔街日报》欧洲版与荷兰公司Executive Learning Partnership(ELP)之间的关系属性尚不清楚，但新闻集团(NWSA.O)旗下的道琼斯公司周二称，此事与涉及该公司的两篇文章有关。

该报在其网站发表文章附注称，没有向读者披露该报与这家公司间的协议，协议目前已经到期。

附注称，“撰写此文的动力来自这份协议，但负责报导和撰文的只是新闻部，发行部及ELP没有在发行前进行补充及审查。”

“但任何刻意制造商业利益能影响新闻内容印象的行为，都将被视为违反道琼斯的道德标准。”

道琼斯在另外一份声明中称，兰霍夫辞职的原因是出版人对“此事负最终责任”。

此外，《华尔街日报》欧洲版周二还在其网站发表文章称，内部调查发现，兰霍夫曾私下向撰写相关文章的两位记者施压。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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