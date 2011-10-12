国务院称加大小型微型企业信贷支持和税收扶持力度

路透北京10月12日电---中国总理温家宝周三主持国务院常务会议称,将加大对小型微型企业的信贷支持和税收扶持力度.对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率,并适当提高银行对小型微型企业贷款不良率的容忍度.

中国政府网新闻稿并援引该会议内容称,将拓宽小型微型企业融资渠道,逐步扩大该类企业集合票据、集合债券、短期融资券发行规模;同时,加大对小型微型企业税收扶持力度,提高其增值税和营业税起征点.

会议表示,将小型微利企业减半徵收企业所得税政策,延长至2015年底并扩大范围;将金融企业中小企业贷款损失准备金税前扣除政策延长至2013年底.

此外,还要有效遏制民间借贷高利贷化倾向,依法打击非法集资、金融传销等违法活动;严格监管,禁止金融从业人员参与民间借贷.(完)

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