成品油定价机制改革和天然气价格形成机制已报国务院--消息

路透上海/北京10月12日电---消息人士周三透露,众所关注的中国成品油价格机制改革方案,以及天然气形成价格机制方案已上报国务院,正等待审批.

"成品油定价机制(改革)方案已上报国务院,等待审批,"一位行业消息人士指出,"新机制启动後,炼油厂可实现保本微利,改变原先巨幅亏损格局."

他并透露,新方案或将涉及缩短调价周期、加快调价频率、改进成品油价格运行操作方式、增加定价的透明度等内容.

此外,该消息人士还表示,"天然气价格方案已成熟,也上报给了国务院."

他并称,未来中国有望建立一个类似目前成品油定价机制的天然气形成价格机制,国内市场的天然气价格可能会随着国际市场油价的变化进行动态调整.

中国国家能源局相关人士暂无法联络到对此进行评论.

中国现行的成品油定价机制已运行三年多,基本理顺原油与国内成品油的价格关系,但亦存在一些问题,例如调价周期过长,调价时间滞後,定价公式透明度较低等.

中国石化(0386.HK)总裁王天普今天稍早透露,中国将提高石油及天然气特别收益金的起征点,但尚无时间表.业内人士指出,此举有望部分冲抵资源税改革所带来的影响.

本周一中国宣布国内油气资源税的新方案,将自11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革,对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.业内估计,这将令中国石化(600028.SS)、中国石油(601857.SS)(0857.HK)和中海油(0883.HK)三大石油公司的业绩受到影响.

投行工银国际的报告称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中国石油和中国石化于2011-12年度盈利将减少2-11%.(完)

--发稿 林琦/李文科; 审校 张喜良

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