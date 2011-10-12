美联储9月会议讨论多项政策工具 新一轮量宽亦入列

* 美联储讨论宽松工具,包括新一波买进公债

* 费城联邦储备银行总裁普洛瑟:卖短买长(扭转操作,twist operation)难以发挥作用

* 美联储会议记录对市况影响不大

记者 Mark Felsenthal 编译 张明钧/王冠中

路透华盛顿10月12日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三公布的会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势.

9月20-21日会议记录显示,"多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏."

FED一直尝试用积极措施来降低利率,以增强疲软的经济复苏,但失业率仍处于9%之上,而FED也面临政界要求其撤回部分积极刺激措施的压力.

FED官员曾讨论到的宽松货币政策工具包括重新调整FED持仓以延长其平均到期时间、并向长期利率施加更多下行压力,而这也是他们最终采行的政策.

市场对于最新公布的美联储会议记录反应冷淡.

美联储在会後声明中曾提出警告,称美国疲软的经济面临重大风险,而当时FED也提出了新政策以降低借款成本并提振深受打击的房地产市场.

会议记录显示,两位FED官员希望采取更有力的行动,另外有三位官员全然反对采取新措施.到最後,达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、以及明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对最终的决策投下反对票.

普洛瑟对于FED通过卖短买长操作来降低借款成本的做法提出质疑.FED在这项操作中将买进4,000亿美元中长期公债,同时出售等额较短天期债券.

"这样做并没有什麽可信度."普洛瑟在一场演说後回应提问时表示.

美联储一直苦于刺激经济更强劲复苏,并拉低失业率.美国失业率9月时连续第五个月守在9%上方.

美联储2008年12月将隔夜拆款利率降至接近零,并买进2.3兆(万亿)美元债券,试图重燃经济成长.

随着复苏出现明显停滞迹象,美联储在8月会议中承诺2013年年中前都会维持隔夜拆款利率在极低水准,之後又表示将调整其持有的债券部位,进行所谓的卖短买长(扭转操作,twist operation),以拉低长期利率.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,他认为联储做的已经够多了.他在演说中指出,央行在提振就业方面所能做的有限.

尽管有反对意见,但联储内部仍有共识,认为采取更多举措可能有所帮助,而在上月评估可行的选项时,部分委员认为买进更多公债是联储可考虑的最有力措施.

然而,会议记录显示,除非经济再次遭受重击,否则联储只会暂时原地踏步,采取温和的干预措施.分析师表示,第三波大规模资产买进措施不会立即出现.

"美联储可能会在卖短买长後再推出一些较小的措施来支撑经济.但是,会先保留第三轮量化宽松选项,在情况大幅恶化时才派上用场,"多伦多Capital Economics的资深美国经济分析师Paul Dales说.

大规模资产买进措施在国内外一直颇受争议,批评者指责美联储为通胀铺路,并使美元贬值.

政策委员亦讨论了为联储的劳动市场愿景设定明确具体目标.尽管多数委员认同提高透明度有其价值,但许多委员认为,有必要更深入介绍这些具体目标,而联储简洁的会後声明并不适合做这类沟通.

委员们决定,还需要更多时间来研究降低银行超额准备利率可能的副作用.(完)

--译文审校 张涛

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