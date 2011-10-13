下半年中国经济不会大幅下滑--专家

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 国家信息中心专家预计今年GDP增长9.4%
* 全年固定资产投资增长24.5%左右
* 全年社会消费品零售总额增长17%左右
* 今年全年贸易顺差约1,500亿美元
路透上海10月13日电---中国国家信息中心经济预测部副主任祝宝良称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.
上海证券报周四刊登对祝宝良的访问表示,今年以来中国经济增长回落,是在物价上涨势头得到初步控制、基本适应就业需求等情况下的回落,经济仍处于平稳增长区间.
"中国经济整体走势仍然在政府可控范畴内,不会出现经济增长快速下滑甚至经济衰退."他认为.
中国上半年GDP同比增长9.6%,2010年全年增速为10.4%.
祝宝良指出,投资、消费和外贸这三个拉动中国经济增长的大格局不会发生骤变,但会渐变.逐步收紧的货币政策等因素会导致固定资产投资增幅将逐月回落,但仍将保持高位运行,全年投资增长24.5%左右,增幅与去年同期基本持平.
关于消费,他预计下半年消费品零售总额将平稳增长.全年社会消费品零售总额增长17%左右,增幅同比放慢1.4个百分点,扣除物价因素後实际增长11.7%左右,增幅同比放慢3.3个百分点.
他并称,下半年中国出口增长速度会继续减缓,但不会出现2008-2009年大幅下滑的局面.初步预计,今年出口增长22%左右,进口增长27%左右,贸易顺差1,500亿美元左右.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)