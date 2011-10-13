欧洲认为银行对希腊债务应承担更高损失

* 欧元区认为希腊债权人将承担30-50%损失--消息

* 意大利在改革受挫後将于周五举行信任投票

* 希腊赤字扩大,税务稽查人员扬言罢工

* 欧元上涨,尽管对欧盟峰会看法不一

路透布鲁塞尔/雅典10月12日电--官员们周三表示,欧元区国家将要求银行业者接受其所持希腊债务最高50%的损失,此为避免无序违约并阻止危机蔓延的全面计画的一环.

欧洲领导人将在10月23日举行关键的峰会,会中料将讨论德国和法国所提出的最新综合计画.在这之前,有四位欧元区官员对路透表示,正在考虑把希腊的民间债权人对债务减记的比例定在介于30-50%.

这远高于其在7月时推出第二轮希腊纾困计画时所要求的21%.在这之後,希腊经济更加深陷衰退,引发立即违约疑虑,并迫使欧元区领导人考虑更加激进的行动来阻止危机.

为了重振对银行体系的信心,他们也致力于拟订透过资本重组来提振银行资产负债表的计画.

一位欧盟消息人士对路透表示,正在进行银行业资本需求评估的欧盟银行业管理局(EBA),可能会根据市值减计各家银行持有的主权债务,并按核心一级资本充足率9%来判断各银行是否需要更多资金.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三称,欧盟应对银行业资本重组采取充分协调的策略,且欧洲金融稳定机构(EFSF)资金只能当作最後的援助资金使用,这也是德国的主要要求.

他还呼吁,欧洲稳定机制(ESM)的推出时间必须从2013年提前至2012年中期,这个构想得到了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的支持.

德国银行业协会对巴罗索提议的部分内容表示反对,称他禁止银行在资本重组期间发放股息的提议将阻碍融资的努力.

今年希腊债务预计将攀升至3,570亿欧元,为其年度经济产出的162%.目前,欧元区政府尚未能推出令人信服的应对计划.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三在内阁会议上表示,"我们正在全力磋商如何削减债务."

欧元区一位官员告诉路透说,民间部门的最终参与程度尚未敲定,银行业对新要求会有何反响尚不清楚.

"目标是自愿参与,至少现在如此.许多人强烈认为,必须避免全面违约的风险,"这位要求不具名的官员表示.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p).

**政治乱局**

欧元区债务危机已经持续了两年,多位领导人警告称,这场危机可能会令西方重返衰退.欧元区17国正在努力提出一个解决危机的全面方案.外国政府、经济学家和投资者认为,只有全面对策才能遏制危机.

一些成员国的政治乱局增加了这项工作的复杂程度.意大利面临对贝鲁斯柯尼政府的信任投票,斯洛伐克领导人周三手忙脚乱,努力确保通过欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容议案.

欧盟一位最高经济官员在柏林提及,欧元区正处于"非常危险的境地".这位官员还敦促各国政府在峰会上采取强有力的行动.是次峰会被延迟一周,以给领导人更多时间,拿出援救希腊及其银行业的新策略.

欧洲和国际货币基金组织(IMF)检查团周二同意希腊获得避免违约所需的一笔援助资金.

周三出炉的新数据显示,希腊预算赤字扩大.该国税务稽查人员宣布下周举行罢工,以抗议薪资和养老金削减.10月19日的大罢工料令希腊大部分机构关闭.

尽管局势混乱,但市场仍对德国总理梅克尔和法国总统萨科齐承诺本月底前提出解决此次危机的"全面计划"表示欢迎.欧元兑美元周三一度升至近一个月高点.

法国预算部长Valerie Pecresse表示,如有必要法国或将动用公共资金来对银行业者进行资本重组,而不会求助于EFSF.这表明法国可能正逐步接受德国在该问题上的立场.

即使如此,投资者仍担心本月晚些时候的欧盟峰会以及11月3-4日召开的20国集团(G20)峰会上,领导人将会再次令市场失望.

"如果他们继续老生常谈,让人们大失所望,那麽风险资产将遭到抛售,欧元将再度承压,"对冲基金公司Cairn Capital首席投资策略师Graham Neilson对路透称.

**意大利贝鲁斯柯尼政府受到质疑**

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三罕见地在一份措辞严厉的声明中,对总理贝鲁斯柯尼领导的政府能否兑现所承诺的经济改革表达了严重关切.

贝鲁斯柯尼再次受创,一重要预算议案周二未能获得议会通过.

贝鲁斯柯尼计划周四在议会发表讲话,周五可能进行信任投票.

候任欧洲央行总裁的意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)在罗马讲话时表示,"我们必须迅速行动,我们已经浪费了太多的时间."

周三的一个正面消息则是,斯洛伐克已垮台的执政联盟各党周三与左派反对党达成协议,周五将批准强化欧元区救助基金的计划,从而结束了一度威胁到该欧元区主要安全网的危机.[ID:nCN1147836]斯洛伐克目前是欧元区中唯一没有批准该计划的成员国.(完)

--编译 戴素萍/张荻/兰秀娟/王新亚;审校 张涛/程琳

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