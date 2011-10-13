13日盘前分析：短线反弹还有空间

昨日A股市场在权重股领涨的带动下，呈现放量大幅反弹走势，其中沪综指大涨3.04%，创年内最大涨幅。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场在权重股领涨的带动下，呈现放量大幅反弹走势，其中沪综指大涨3.04%，创年内最大涨幅。

笔者认为，在汇金增持的强烈政策信号下，再加上前期连续下跌积累了较强的超跌反弹动能，因此，昨日大盘呈现强劲反弹在意料之中，不过，判断後市反弹能否延续以及反弹高度，还需观察後续政策信息以及量能、热点变化。

短期内，大盘反弹有望延续，但是个股普涨之後将面临分化，这对于反弹的延续形成压力，同时在基本面以及政策面没有出现明确拐点前，大盘并不具备反转条件。

操作上，投资者应切记，熊市不追涨，在地价股中寻找安全的机会，并且应认清行情的性质是反弹而非反转。

消息面，国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，研究确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施。

会议指出，小型和微型企业在促进经济增长、增加就业、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用。当前一些小型微型企业经营困难，融资难和税费负担偏重等问题突出，必须引起高度重视。要加强金融服务和财税扶持，主要加大对符合国家产业和环保政策、能够吸纳就业的科技、服务和加工业等实体经济的支持力度，引导和帮助小型微型企业稳健经营、增强盈利能力和发展後劲。（完）

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