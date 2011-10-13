联想首度成全球第二大PC商

根据两家深具影响力研究公司Gartner与IDC数据,惠普第三季个人电脑出货增长5.3%,联想则是挤下戴尔,首度登上全球第二大PC制造商宝座. 联想的市占率从11.1%扩大至13.5%,超越戴尔的11.6%,主要是受到与日本电气(NEC)结盟带动笔记型电脑销售以及积极促销所推助. 路透