美联储9月会议讨论多项政策工具 新一轮量宽亦入列

美联储周三公布9月20-21日会议纪录显示,在其9月召开的最近一次会议中,官员们曾考虑新一轮购买公债等政策工具来缓解金融情势,''多数委员同意,从修改後的经济前景来看,有必要提出额外的宽松货币政策,以强化经济复苏.'' 美联储一直尝试用积极措施来降低利率,以增强疲软的经济复苏.路透