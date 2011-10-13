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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 13日 星期四 09:17 BJT

国务院称加大小型微型企业信贷支持和税收扶持力度

中国国务院总理温家宝周三主持国务院常务会议称,将加大对小型微型企业的信贷支持和税收扶持力度.对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率,并适当提高银行对小型微型企业贷款不良率的容忍度. 加大对小型微型企业税收扶持力度,提高其增值税和营业税起征点. 路透

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