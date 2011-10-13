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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 13日 星期四 09:15 BJT

中越签署指导解决海上问题基本原则协议

新华社周三报道，中国和越南签署协议，解决南海争议。双方外交官员周二签署协议，中国国家主席胡锦涛与越南共产党中央总书记阮富仲举行会谈。根据该原则协议，中越双方同意设立热线联系机制，以便就海上问题及时沟通，每年还将举行两次政府边边界谈判代表团团长定期会晤。路透

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