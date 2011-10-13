中国股市盘前看点--10月13日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国海关公布9月进出口贸易数据.
--美国8月国际贸易收支及一周初请失业金人数.
--七国集团(G7)季度经济展望.
**宏观经济及政策面**
--为缓解小微企业的资金困局,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.
--中国证券报发表社论称,人民币汇率正逐渐趋于均衡合理水平,未来可能并无太大升值空间.
--国家信息中心经济预测部副主任祝宝良预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.
**重点行业和公司**
--华电国际(1071.HK)(600027.SS)前三季度发电量为1,116.67亿千瓦时,同比增长约16.82%;上网电量完成1,042.86亿千瓦时,同比增长约17.25%.
--TCL集团(000100.SZ)称,控股子公司--新疆TCL能源有限公司获准对新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔地区面积约461平方公里区域进行整装勘查,有效期为三年.
--金地集团(600383.SS)称,9月实现签约面积31万平方米,同比减少37.6%;签约金额37.8亿元人民币,同比减少36%.
--消息人士称,数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份,促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後,立即启动上市前推介.
--国家环保部近日批复淮北矿业股份有限公司上市环保核查申请,淮北矿业本次拟在上海证券交易所公开发行不超过22亿股.所募资金投资项目总投资84.96亿元.
**海外动向**
--美国股市周三收涨,因欧洲增强其金融救助基金规模的进展促使更多投资者重回股市.分析师表示,跟风买盘发挥部份作用,因投资者努力抓住或追上此轮他们希望将可持续的升势,今年股市少见如此的涨势.道琼工业指数上涨102.55点,或0.9%,报11,518.85点.
**关键点位**
--沪综指将继续在2,500点以下运行.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)