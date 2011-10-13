白宫称正与国会商讨人民币汇率议题

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透华盛顿10月12日电---美国白宫周三表示,正与国会议员进行商讨,以消除其对人民币汇率议案存在的一些顾虑.
白宫新闻秘书Jay Carney谈到:"若要推进该议案的立法,我们期待先能消除这些顾虑."他还重申了华府认为中国需解决人民币汇率低估问题的观点.
由民主党把持的参议院周二通过了一项对中国商品徵收关税的议案,以惩罚中国压低人民币汇率补贴该国出口业,令美国就业机会折损.该项议案现被送至由共和党控制的众议院,众院反对是项议案,并警告此举可能引燃贸易战.
"我们亦赞同这项立法的目标,即采取行动来确保我国工人和企业能与中国公平竞争,其中就包括解决人民币汇率低估的问题,"Carney表示.
"这项立法的一些方面确实...让人担心这是否符合我们的国际义务,这也就是我们正与国会就这些问题进行商讨的原因."
周三中国敦促奥巴马政府阻止人民币汇率议案的通过,增加了这两个全球最大经济体间紧张关系加剧的可能.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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