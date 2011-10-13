联想首度登上全球第二大PC商宝座

* 惠普扩大在个人电脑(PC)市场领先幅度,尽管该公司仍在考虑要分拆PC事业

* 联想首度登上亚军位置

路透10月12日电---根据两家深具影响力的研究公司数据,惠普(HPQ.N)第三季个人电脑(PC)出货成长5.3%,联想(0992.HK)则是挤下戴尔DELL.O,首度登上全球第二大PC制造商宝座.

科技产业研究机构Gartner表示,惠普目前全球市场占有率达17.7%,略高于一年前的17.3%;惠普将在10月底之前就是否要出售、保留或分拆PC部门做出决定.

另一产业研究机构国际数据公司(IDC)则称惠普的市占率达18.1%,而IDC对于PC产业的排名顺序也是惠普、联想及戴尔.

华尔街分析师先前怀疑,惠普过早宣布将分拆旗下最大部门的消息可能会吓跑客户.

联想的市占率从11.1%扩大至13.5%,超越戴尔的11.6%,主要是受到与日本电气(NEC)(6701.T)结盟带动笔记型电脑销售以及积极促销所推助.

个人电脑销售正节节败退,因消费者逐渐转向智慧型手机及平板电脑等行动装置,在此同时经济委靡不振则是让企业高科技硬件支出承压.

不过IDC预期2012年PC市场回温,因惠普等PC制造商将开始推出尺寸更小的超轻薄笔电(ultrabook).

"目前而言,在抢食不断缩水的消费者及企业预算上,PC已然落後于其他产品."IDC资深分析师Jay Chou表示.

"虽然第四季成长幅度料将在4-6%左右,但我们预期2012年之後将加速成长."

Gartner指出,美国第三季PC出货仅小增1.1%,尽管增幅偏低,但这是三季以来首见成长.Gartner表示,其中惠普出货扩增15.1%.

"尽管惠普可能分拆PC事业,但该公司主管努力营造'照常营运'的表象看来已经奏效."Gartner在其声明稿中指出.

虽然前景黯淡,但中国等新兴市场仍是少有的亮点.

"PC产业比应有的正常季节性表现还差."Gartner分析师Mikako Kitagawa表示."一如预期的是,返校PC销售在成熟市场的表现令人失望,证实消费性PC市场持续疲弱.媒体平板如iPad及智能手机等PC以外的设备则是抢下消费者对于PC的支出."

"由于PC市场面临放缓局面,产业整并的趋势更为明显.联想近期与NEC合并并收购Medion,再加上惠普可能出售PC业务,均在当季突显出这样的趋势."(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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