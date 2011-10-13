希拉里称美不能放弃与巴基斯坦关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月12日电---美国国务卿希拉里周三称，美国不能放弃巴基斯坦，巴基斯坦必须帮助解决阿富汗问题，否则“仍将是问题的一部分”。
包括希拉里在内，近来美国官员的一连串表态暴露出美国与巴基斯坦关系面临困难。之前美国公开指责称，9月13日武装分子针对美国驻阿富汗使馆的袭击，得到了巴基斯坦三军情报局的支持。巴基斯坦三军情报局局长帕夏（Ahmed Shuja Pasha）否认美方指控。
美军参谋长联席会议主席穆伦上月在国会称，他认为武装分子组织“哈卡尼”是巴基斯坦三军情报局名副其实的左膀右臂。
希拉里在一次演讲後接受提问时表示，美国别无选择，只能与巴基斯坦合作，努力稳定阿富汗局势。
她说：“（美巴）关系非常困难，但我坚信我们不能就此放弃，然後指望一切好起来。”
希拉里称：“巴基斯坦必须参与到解决问题的过程中，否则他们将继续是问题的一部分。”
“因此，尽管现状令人沮丧，我们还是在不断努力，我们的进展非常缓慢，有时几乎难以察觉，但我们在朝着正确的方向前进。”（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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