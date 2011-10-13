朝鲜将军事装备移近朝韩边境--报导

路透首尔10月12日电---韩联社周三报导称，朝鲜将部分战斗机和导弹移近朝韩边境，此举令韩国加强了监视力度。

韩国总统李明博本周访问美国，讨论两国贸易关系及如何通过外交努力结束朝鲜核武器发展计划。

韩联社援引一韩国政府官员的话报导称，朝鲜将战机和短程导弹移至朝鲜半岛西海岸有争议边界海域附近的基地和设施。

路透打给韩国国防部和参谋长联席会议办公室的电话无人接听。路透亦无法立即联系到其他军事官员就此消息置评。

自去年3月“天安舰”事件和11月延坪岛炮击案发生後，韩国便对朝鲜在西海岸的军事行动进行24小时监视。

韩联社报导称，朝鲜本次似乎已将去年炮轰延坪岛同类型大炮移近韩国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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