美众议院议长认为人民币汇率议案有引发贸易战危险

路透华盛顿10月11日电---美国众议院议长贝纳周三表示,旨在向中国施压促其允许人民币升值的议案构成"巨大的"贸易战风险,不应在美国国会获得通过.此前参议院刚刚在周二通过了该议案.

作为国会共和党领袖的贝纳一贯反对该提案.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

"鉴于全球市场动荡不安,以及全球经济的不确定性,我认为美国国会目前采取这一举措存在非常严重的风险,可能引发贸易战等诸多不希望看到的後果."他对记者表示.

"我知道人们在忧虑人民币汇率问题,我也同样担心."贝纳称.

"(但)我认为国会以立法形式来解决这一问题,并不是合适的做法."他补充说.

经过一周的辩论,美国参议院周二以63-35票通过了惩罚中国汇率政策的议案并送交众议院.而在众议院推崇自由贸易的共和党人占多数.

贝纳的反对意见可能让该议案未经任何众议院辩论就遭封杀,但支持者正试图争取同盟设法迫使他将这项议案提上立法议程.

中国外交部发言人马朝旭周三称这项议案以所谓"汇率失衡"为名、行保护主义之实,严重违反世界贸易组织规则.他表示,"中方呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义,抵制把经贸问题政治化的错误做法,维护中美经贸关系健康发展."

另一位共和党领袖--众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)表示,本月他将主持一个听证会,内容有关汇率,知识产权以及其它对华贸易问题.

"我们与中国之间存在着复杂而且重要的联系,"坎普说.(完)

--编译 郑茵;审校 程琳

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