卡扎菲之子在苏尔特被俘--过渡委

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里/苏尔特10月12日电（记者 Ahmed Seif/Tim Gaynor）---利比亚“全国过渡委员会”（NTC）官员告诉路透，卡扎菲之子穆塔西姆（Mo'tassim）周三在苏尔特被抓获，当时他正与一家人乘车准备逃离苏尔特。
俘获卡扎菲家族首名成员极大振奋了利比亚新执政当局的斗志，目前所属部队仍在苏尔特与卡扎菲残余势力交战。
Abdullah Naker上校对路透表示：“他（穆塔西姆）今天在苏尔特被抓。”过渡委其他消息人士称穆塔西姆被带往班加西Boatneh军营受审。他没有受伤但精力已透支。
阿拉伯电视播报穆塔西姆被抓获的消息後，利比亚多座城市数百名过渡委士兵走上街头，对空鸣枪以表庆祝。
很多研究利比亚问题的人认为，穆塔西姆属保守阵营，反对其兄赛义夫的改革努力。
过渡委一名军方官员向路透表示，穆塔西姆为了隐藏身份，已经剪短以往的长头发。
卡扎菲及其次子赛义夫自8月份黎波里失守以来一直处于逃亡状态，据信藏在利比亚南部偏远广袤的沙漠中。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。