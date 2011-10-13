卡扎菲之子在苏尔特被俘--过渡委

利比亚“全国过渡委员会”官员告诉路透，卡扎菲之子穆塔西姆周三在苏尔特被抓获，当时他正乘车准备逃离苏尔特。Abdullah Naker上校对路透表示：“他（穆塔西姆）今天在苏尔特被抓。”过渡委其他消息人士称穆塔西姆被带往班加西Boatneh军营受审。他没有受伤但精力已透支。路透