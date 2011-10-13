“占领华尔街”运动如火如荼 华尔街作何反应

路透纽约10月11日电（记者 Lauren Tara LaCapra）---上月爆发“占领华尔街”运动以来，各大银行及其雇员似乎决定对其置之不理，部分人认为充其量这只是一场组织混乱的滋扰活动。

但是，抗议人群很快从曼哈顿一小公园里的区区几百人壮大到遍及二十几个城市的数千人，并且获得了工会、社会名流以及一些政治家的支持，各大行对此继续熟视无睹已不太可能。

华尔街一位银行家称，抗议者是“一群懒惰或不称职且牢骚满腹、无所事事的人。”他担心这场运动可能升级为暴力活动。“谁敢说他们不会冲击纽约证券交易所或是向高盛的窗户投掷物品，而後再去抓住一名投资银行家，将其掐死呢？”

一些华尔街雇员起初并不看好这场示威活动，将其视为毫无组织、毫不重要，但是现在他们开始担心，这场运动可能导致美国政府对华尔街施以惩罚性政策，比如提高对富人的征税。

“我感到这场运动会继续发展，”传媒企业Kekst & Co服务金融客户的合伙人Robert Siegfried称，“在这个国家，华尔街仅是一个收入水平和财富分配极为不均的象征。任何低估这场运动的人，对其背後蕴含的力量都存在严重的误判。”

抗议者周二到曼哈顿的富人聚居区示威，这里住着摩根大通(JPM.N)执行长迪蒙（Jamie Dimon）、知名对冲基金经理人和亿万富翁鲍尔森（John Paulson），已经进行到第四周的抗议活动开始聚焦富人区。

高盛集团(GS.N)执行长布兰克梵(Lloyd Blankfein)取消了本周在巴纳德学院(Barnard College）的讲座计划，因学生已经准备对他的出现进行抗议。

在监管当局对高盛可能导致金融危机的行为展开调查之後，一些议员和社会活动家将高盛视为贪婪成性的华尔街代表。2006年开始掌管高盛的布兰克梵经常成为民众公愤的对象。

安保公司Kroll的高级董事总经理Richard Plansky称，抗议活动使该公司负责保护的金融公司高管提高了防范意识。

知情人士表示，纽约市警察局已发出邮件，告知各银行相关抗议活动。警察在邮件中告诉包括高盛、摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)等大型银行在内的曼哈顿业主和居民，抗议者的行进路线及其是否存在任何特别风险等。

一些银行家表示，他们理解大面积失业所引发的民众不满情绪，但也感到自己成为民众攻击的目标有失公平。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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