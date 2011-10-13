香港《文汇报》：中国须强力反制美“人民币法案”

（10月13日社评）

美国参议院昨日通过了旨在逼人民币加速升值的所谓2011年货币汇率监督改革法案,中国方面作出了强烈反应.美国经济危机深重,又逢选季,人民币汇率成为美国政客转移内部矛盾、捞取政治资本的“替罪羊”.对于美国罔顾大局、恃势凌人的举动,中国不能示弱,必须采取针锋相对的反制措施.外交是讲实力的,中国唯有以强硬的姿态和行动表达不满,作出反击,才能有效遏止美国得寸进尺,切实维护中国的根本利益.这项称为“人民币法案”的货币汇率监督改革法案,其主要内容是要求美国政府对所谓“汇率被低估”的主要贸易夥伴徵收惩罚性关税,矛头明显指向中国,是美国将人民币汇率问题政治化,借此对中国搞贸易保护主义的明证.尽管外界普遍认为,该法案最终成为法律的可能性不大,因为还要通过众议院表决和总统奥巴马签署两关,而众议院议长博纳和奥巴马都表达了对该法案的消极态度.更重要的是,美国明知一旦美国对中国出口实施制裁,将无可避免引发中美贸易战,加大全球经济二次探底的可能性,这绝非目前深陷危机的美国所愿见.

今年美国经济形势严峻,由选举而起的政治斗争、社会矛盾更加尖锐复杂,为了转移国内公众怨愤,为其国内复苏乏力的经济寻找“替罪羊”,难保美国的政客不会利令智昏,对中美两国乃至全世界的利益置之不顾,增加了人民币法案通过的可能性.既然美国政客有不负责任、不顾後果的前科,中国必须做好最坏的打算,未雨绸缪准备应对措施.人民币汇率事关中国的核心利益,绝不允许外人指指点点、说三道四,更不能成为威胁中国、逼迫中国就范的工具.虽然中国奉行与人为善、共建和谐世界的和平外交政策,但在遭遇蛮横无理、损害根本利益的行为时,中国要毫不示弱地维护自身利益,展示大国外交的意志、决心和实力.美国经济不景原因根本与人民币无关,而且中国如今也有足够的政治、经济实力,又是美国最大的债权国,完全有能力对美国逼迫人民币升值的行为作出反击.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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