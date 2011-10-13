中信证券拟分两笔转让华夏基金20%股权

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月13日电---北京金融资产交易所近日公告显示,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)拟分两笔转让所持华夏基金管理公司合计20%股权,总出让价格为32亿元人民币.
华夏基金公司是国内最大的基金管理公司,中信证券原持有其100%股权.为符合相关监管规定,中信证券需出让控股权.
此前中信证券公告称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.
公司公告显示,外资机构Power corporation of Canada(加拿大鲍尔集团)(POW.TO)拟受让华夏基金公司10%股权,受让价格17.84亿元人民币;山东省农村经济开发投资公司拟以16亿元受让10%股权;南方工业资产管理公司拟受让11%股权,受让价格为17.6亿元.
华夏基金注册资本2.38亿元,去年实现净利润10.1亿元,去年底其管理资产规模超过2,000亿元.
中信证券A股周三收报11.91元,过去一个月累计略跌1.407%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)