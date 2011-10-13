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中国财经 | 2011年 10月 13日 星期四 10:04 BJT

中信证券拟分两笔转让华夏基金20%股权

路透北京10月13日电---北京金融资产交易所近日公告显示,中国最大上市券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)拟分两笔转让所持华夏基金管理公司合计20%股权,总出让价格为32亿元人民币.

华夏基金公司是国内最大的基金管理公司,中信证券原持有其100%股权.为符合相关监管规定,中信证券需出让控股权.

此前中信证券公告称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.

公司公告显示,外资机构Power corporation of Canada(加拿大鲍尔集团)(POW.TO)拟受让华夏基金公司10%股权,受让价格17.84亿元人民币;山东省农村经济开发投资公司拟以16亿元受让10%股权;南方工业资产管理公司拟受让11%股权,受让价格为17.6亿元.

华夏基金注册资本2.38亿元,去年实现净利润10.1亿元,去年底其管理资产规模超过2,000亿元.

中信证券A股周三收报11.91元,过去一个月累计略跌1.407%.(完)

更多详情,请点选北京金融资产交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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