俄前首富称普京重当总统将扼杀民主希望

路透莫斯科10月12日电(记者 Thomas Grove)---正在服刑的俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)在报纸专栏中称，总理普京决定重返克里姆林宫，这会彻底扼杀俄罗斯推动民主和经济改革的希望。

霍多尔科夫斯基曾经是俄罗斯首富，2003年被捕，他执掌的石油公司尤科斯（YUKOS）被政府勒令补缴巨额拖欠税款，最後被政府拍卖资产。

现年48岁的霍多尔科夫斯基在商业日报《Vedomosti》专栏文章中写道：“普京寻求第三次总统任期的决定……令人们对俄罗斯自发走向民主化和自由化的希望破灭。”

普京明年3月当选总统几无悬念，而且很可能连续两个任期，这意味着当霍多尔科夫斯基2016年获释时，普京仍执掌最高权力。

有些俄罗斯民众认为自己的投票根本没用，因此不愿投票，霍多尔科夫斯基在专栏中呼吁这些民众投身抗议活动。

他说：“由于当前选举现状，一些民众因为可以理解的原因不愿参加投票，我呼吁他们更积极地投身社交网站的抗议活动中来。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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