俄前首富称普京重当总统将扼杀民主希望

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科10月12日电(记者 Thomas Grove)---正在服刑的俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)在报纸专栏中称，总理普京决定重返克里姆林宫，这会彻底扼杀俄罗斯推动民主和经济改革的希望。
霍多尔科夫斯基曾经是俄罗斯首富，2003年被捕，他执掌的石油公司尤科斯（YUKOS）被政府勒令补缴巨额拖欠税款，最後被政府拍卖资产。
现年48岁的霍多尔科夫斯基在商业日报《Vedomosti》专栏文章中写道：“普京寻求第三次总统任期的决定……令人们对俄罗斯自发走向民主化和自由化的希望破灭。”
普京明年3月当选总统几无悬念，而且很可能连续两个任期，这意味着当霍多尔科夫斯基2016年获释时，普京仍执掌最高权力。
有些俄罗斯民众认为自己的投票根本没用，因此不愿投票，霍多尔科夫斯基在专栏中呼吁这些民众投身抗议活动。
他说：“由于当前选举现状，一些民众因为可以理解的原因不愿参加投票，我呼吁他们更积极地投身社交网站的抗议活动中来。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。