重庆沃尔玛因销售假冒“绿色猪肉”遭处罚 两员工被捕

路透北京10月12日电---新华社周三报导称，因沃尔玛(WMT.N)在重庆多家分店以普通猪肉冒充“绿色食品”认证猪肉，重庆警方逮捕了两名沃尔玛员工，并刑事拘留了多人。

过去两年里，沃尔玛在重庆多家分店以普通冷鲜肉假冒高价“绿色食品”认证猪肉63,547公斤。

新华社援引当地警方说法称，截至目前，已有7名涉案人员被监视居住，3人取保候审，另有2人被逮捕。

沃尔玛周一发表声明中称，公司同意对在渝分店停业整顿15天。

新华社在稍早的报导中称，重庆工商部门对沃尔玛在渝分店罚款269万元。

报导称，此案仍在警方调查中。沃尔玛发言人称，公司正配合警方的调查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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