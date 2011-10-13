重庆沃尔玛因销售假冒“绿色猪肉”遭处罚 两员工被捕

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月12日电---新华社周三报导称，因沃尔玛(WMT.N)在重庆多家分店以普通猪肉冒充“绿色食品”认证猪肉，重庆警方逮捕了两名沃尔玛员工，并刑事拘留了多人。
过去两年里，沃尔玛在重庆多家分店以普通冷鲜肉假冒高价“绿色食品”认证猪肉63,547公斤。
新华社援引当地警方说法称，截至目前，已有7名涉案人员被监视居住，3人取保候审，另有2人被逮捕。
沃尔玛周一发表声明中称，公司同意对在渝分店停业整顿15天。
新华社在稍早的报导中称，重庆工商部门对沃尔玛在渝分店罚款269万元。
报导称，此案仍在警方调查中。沃尔玛发言人称，公司正配合警方的调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。