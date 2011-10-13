IEA调降全球原油需求成长预估

* IEA将2012年全球石油日需求预估调降16万桶

* EIA对需求预估略有调整

* 沙特正在削减供应,因利比亚重回市场--IEA

路透华盛顿/伦敦10月12日电---国际能源署(IEA)周三调降全球石油需求成长预估,而美国能源资料协会(EIA)则调升2012年需求预估,在经济前景存在高度不确定性之际,成为最看多油市的机构.

EIA对明年原油需求成长的预估远高于IEA,以及石油输出国组织(OPEC)周二发布的预估.

EIA和IEA均强调由于经济前景暗淡,需求成长存在风险,但两家机构增长预估之间的巨大差异,加上OPEC对需求增长的看法最为偏空,凸显交易商面临着高度不确定性.

国际油价几无变动,因三家机构调整需求增长预估,并未改变市场对原油需求整体上将继续持坚的看法.

布兰特原油期货在过去六天大涨近13%,从年内低点附近反弹回升.

IEA将对2011年全球燃料日需求成长预估调降5万桶至每日99万桶.至于明年,IEA表示,全球石油日消耗量将扩大125万桶,较先前预估少了16万桶.

"我们见到中东、中国和美国等市场有需求减弱的情况,"IEA石油产业和市场部门主管David Fyfe表示.

"如果我们是在双重底的情况(这不是我们的基本假设),我们对需求成长的预期会疲弱许多."

EIA在一个月前大幅调降其需求预估,如今调整幅度温和不少,将今年全球石油日需求成长的预估下修5万桶,明年成长幅度上修5万桶.

EIA如今预估今年全球日消耗量将增加132万桶至8,840万桶,2012年则进一步增加144万桶/日.

EIA强调,由于中东动荡不安,石油供应有一些不确定性,而经济忧虑可能打压油价.

"下档风险占上风,因对全球经济复苏速度、欧盟债务危机扩散效应、以及各国政府面临的其他财政问题等忧虑挥之不去,"EIA在其报告中称.

OPEC预估2011年每日需求仅增长88万桶至8,781万桶.这是OPEC今年第一次下修石油需求成长预估至每日不到100万桶.至于2012年,OPEC将每日需求增幅预估下修7万桶至119万桶.

**供应**

IEA的报告亦增添了石油出口大国沙特(沙乌地)阿拉伯正在削减产出的迹象,因利比亚石油开始重返市场.IEA表示,OPEC上月整体日产出仅减少2万桶,沙特和尼日利亚(奈及利亚)产出减少,抵销了利比亚恢复供应的因素.

IEA表示,包括伊朗在内的OPEC国家呼吁其他OPEC成员国削减产出看来"为时过早",因产量仍低于IEA对第四季OPEC原油日需求量3,080万桶的预估.

Petromatrix的石油分析师Olivier Jakob表示,他预期沙特明年产出将进一步下滑,以预防在利比亚恢复供应下库存上扬.

"沙特必须在2012年进一步减产,以防库存增加,"他说."从利比亚关闭後沙特迳自增产的情况来看,沙特明年肯定会再减产."

EIA在其预估中下修了今年非OPEC国家原油日产量至5,227万桶,较上月报告预估减少1万桶.

根据EIA报告,非OPEC国家2012年原油日产量将增加5万桶至5,311万桶.

然而,EIA称,开发中国家的石油需求仍将超越非OPEC国家产出成长速度,"暗示OPEC国家需求增加产出,来平衡2011年和2012年的市场供需."(完)

--编译 张荻/戴素萍/王冠中;审校 郑茵/侯向明

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