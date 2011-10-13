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中国财经 | 2011年 10月 13日 星期四 10:43 BJT

中国粮油信息中心上调今年玉米产量预估

路透北京10月13日电---中国粮油信息中心发布报告,将2011年中国玉米产量预估自1.825亿吨上调至1.845亿吨,较上年增加3.93%.

报告并发布10月份主要粮油作物面积和产量预测显示,2011年中国玉米播种面积料为3,315万公顷,较上年增加2.00%.

此外,预计2011年大豆产量为1,350万吨,较上年减少10.50%;小麦总产量11,679万吨,较上年增加1.38%.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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