金砖国家货币预计止跌 部分收复失地

* 金砖国家货币预计收复近期的部分失地

* 俄罗斯卢布,印度卢比涨幅最大

路透里约热内卢/北京10月12日电---周三公布的路透调查显示,巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度卢比和中国人民币未来12个月至少会缩减近期跌幅.

调查显示,雷亚尔、卢布和卢比兑美元过去三个月下跌逾10%,目前缓慢回升.发达经济体成长乏力,借款利率较低,迫使投资者回到新兴市场寻求更高的收益.

路透访问的大约70名分析师的预估中值显示,卢布和卢比将领涨,预计分别上涨5%和6%以上.

预计未来一年人民币/美元涨逾4%,雷亚尔仅上涨约2%.

卢布和雷亚尔的前景自7月进行上次调查以来几乎完全逆转,当时分析师预测这两种货币未来12个月内走低.

不过美国最大私有银行Brown Brothers Harriman的全球汇率分析师Win Thin认为,上述预测若要实现,欧洲必须解决债务危机,而这目前远未确定.

"如果希腊违约或欧元区垮掉,金砖国家很容易受到严重冲击,但新兴市场总是有不错表现,目前它们比发达经济体更有希望,"他表示.

"一旦尘埃落定,(资金)会自然而然地流向金砖国家和其他新兴市场,"Thin表示.他所在的银行认为明年新兴市场将得到增强.

最近几个月,希腊违约风险,且由此引发资金从高风险新兴市场回流低风险美元投资产品,使得除人民币以外的新兴市场货币大幅下跌.

标准普尔在8月初调降美国主权评级之後,俄罗斯卢布也下跌.

但布兰特油价每桶仍高于100美元,9月初以来俄罗斯央行已经抛出超过100亿美元储备,扶助卢布兑美元从2009年8月以来最弱水准32.90卢布反弹.

石油及成品油是俄罗斯的主要出口项目.

调查显示,卢布可能很快开始反弹走势,年底前料将升约2.2%至31.43.

"一方面来说,导致资本外流的因素在第四季不会消失.但另一方面,资本账户顺差依然强劲,"巴黎银行首席俄罗斯经济学家Julia Tsepliaeva表示.

"外部环境将助推卢布走强...但只有在资本外流趋势出现改变後,卢布才能强势走高.波动性将会是很高的."

俄罗斯第四季需偿还380亿美元外债,或令卢布涨势受限.偿债将降低资本净流入规模,令卢比面临更多下行压力.

**印度卢比後势看好**

印度卢比料将逆转跌势,在未来12个月上涨逾6%,因投资人风险意愿改善.

印度卢比兑美元今年迄今下跌近12%,在9月23日触及28个月低位49.885--就在一个月前印度卢比因风险资产遭抛售大贬7%.

"由于印度经常账融资的需要,印度卢比与亚洲其他主要货币相比仍显脆弱,"汇丰控股亚洲外汇研究主管Paul Mackel在研究报告中说.

"在目前不利的市场条件之下,印度卢比仍将是最易受冲击的货币之一...如果全球风险环境稳定或改善的话,印度卢比可以是最大的受益者之一." (完)

--编译 张涛/李春喜/梁睿雪/李婷仪;审校 郑茵

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