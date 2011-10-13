多数美国人知晓“占领华尔街”抗议

路透华盛顿10月12日电---一项路透/益普索民调周三称，绝大多数美国人知道“占领华尔街”抗议活动，多数人或表示赞成，或不表态。

调查发现，82%的美国人听说了抗议活动，38%的人表示支持，35%的人没有表态，大约四分之一的人--24%--持反对立场。

益普索调研主任杰克逊（Chris Jackson）称，支持与未决定立场的人数居多，反映国民的整体情绪。

他说道：“民众有些愤怒，他们未必知道自己对什麽感到愤怒，而抗议某种程度上反映了这个问题。”

84%的美国民主党人表示知道抗议活动，共和党为82%，比例大致相当，但中间人士当中该比例为73%。

对于抗议活动的态度，党派区别非常大。51%的民主党表赞成，反对者仅占11%。而在中间人士当中，37%的人表示支持，反对的占14%。相比之下，仅有22%的共和党人对抗议持支持立场，反对人数高达44%。

该项路透/益普索民调共访问了1,113名成年人，其中包括934名登记选民，调查时间为10月6-10日，536名民主党人，410名共和党人，167名中间人士。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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