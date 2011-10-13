多数美国人知晓“占领华尔街”抗议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月12日电---一项路透/益普索民调周三称，绝大多数美国人知道“占领华尔街”抗议活动，多数人或表示赞成，或不表态。
调查发现，82%的美国人听说了抗议活动，38%的人表示支持，35%的人没有表态，大约四分之一的人--24%--持反对立场。
益普索调研主任杰克逊（Chris Jackson）称，支持与未决定立场的人数居多，反映国民的整体情绪。
他说道：“民众有些愤怒，他们未必知道自己对什麽感到愤怒，而抗议某种程度上反映了这个问题。”
84%的美国民主党人表示知道抗议活动，共和党为82%，比例大致相当，但中间人士当中该比例为73%。
对于抗议活动的态度，党派区别非常大。51%的民主党表赞成，反对者仅占11%。而在中间人士当中，37%的人表示支持，反对的占14%。相比之下，仅有22%的共和党人对抗议持支持立场，反对人数高达44%。
该项路透/益普索民调共访问了1,113名成年人，其中包括934名登记选民，调查时间为10月6-10日，536名民主党人，410名共和党人，167名中间人士。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。