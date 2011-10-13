GMI美国10大高风险公司榜单出炉

路透纽约10月12日电---GMI Ratings公布美国前10大高风险公司名单,依据一项研判公司治理疲弱程度、财务报表警讯和高杠杆程度的新指标,新闻集团(NWSA.O)和Discovery Communications(DISCA.O)均榜上有名.

教育公司Apollo Group IncAPOL.O在GMI Ratings的风险名单上位列榜首.GMI Ratings试图向投资者标示出潜在的投资陷阱,这些问题是无法在评估公司价值的传统方法中发现的.

GMI称,不到5%的公司获得"F"评级.榜单所列10家公司的股价2011年迄今平均累计下滑9.81%,远高于同期标准普尔500指数3.5%的跌幅.

GMI高级副研究员Paul Hodgson谈到,该公司并不是要强调这些公司的股价表现.位于纽约的GMI是由GovernanceMetrics International、Audit Integrity及知名的企业治理追踪公司Corporate Library合并组建的.

在编制名单前,GMI并没有联络有关上榜公司.

Hodgson提到,"我们正在做的是要指出,如果有人投资于这个名单上的一家公司,那麽就需要应对这些问题可能带给其投资组合的风险."

GMI提及,像雷曼兄弟和贝尔斯登(Bear Stearns)等大型公司的破产,在"公司治理评级为不足(F)上就有所预兆."

市值约443亿美元的媒体巨头--新闻集团迄今为止是榜单上规模最大的公司.

新闻集团未立即回复置评要求.今年迄今,新闻集团的股价累计上涨18.5%,为10家公司中表现最佳.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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