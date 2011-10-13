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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 13日 星期四 12:00 BJT

13日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日大幅反弹後，今日A股市场早盘继续小幅震荡反弹，尽管市场缺乏热点板块效应，但是个股活跃度较前期明显增强，不过权重股出现一定的分化，对後市反弹形成一定的制约，午盘沪综指报收于2432.19点，上涨0.50%。

笔者认为，个股普涨之後将面临分化，这对于反弹的延续形成压力，同时在基本面以及政策面没有出现明确拐点前，大盘并不具备反转条件。目前看短线大盘还有反弹空间，但是空间大小则取决于成交量以及盘中热点的变化。（完）

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