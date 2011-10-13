杨元庆：继续提升市占率 拉近与惠普差距

* 冀望拉近与"一哥"惠普的距离

* 首次越过戴尔成全球第二大PC厂商--研究机构

* 在新兴市场有并购兴趣,尚未找到合适目标

* 智能终端业务策略:先中国,後海外

记者 黄运涛/李千仪

路透香港10月13日电---首度登上全球个人电脑(PC)亚军宝座的联想集团(0992.HK)周四表示,有信心继续提升全球市场占有率,拉近与全球第一大PC厂商惠普(HPQ.N)的距离,且公司未来仍有兴趣在新兴市场展开收购以推动公司成长.

联想集团首席执行官(CEO)杨元庆在一个电话访问中对路透做上述表示,但何时收购则取决于能否找到合适的收购目标.

"并购已成为公司成长策略中一项非常有价值的工具."他说.

两家权威研究公司Gartner和IDC的最新数据显示,惠普第三季PC出货成长5.3%,仍为最大的PC厂商,而联想则挤下戴尔DELL.O,首度成为全球第二大PC制造商.

Gartner的数据显示,惠普市场份额为17.7%,联想则从11.1%扩大至13.5%,超越戴尔的11.6%,主要是受到与日本电气(NEC)(6701.T)结盟带动笔记型电脑销售以及积极促销所推助.

联想今年并购活跃,8月宣布完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)PC业务以来最大的收购案.联想亦与日本电气成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.日本现时为全球第三大个人电脑市场.

"由于PC市场面临放缓局面,产业整并的趋势更为明显.联想近期与NEC的结盟以及收购Medion,再加上惠普可能出售PC业务,均在当季突显出这样的趋势."Gartner分析师称.

惠普将在10月底之前就是否要出售、保留或分拆PC部门做出决定.华尔街分析师先前怀疑,惠普过早宣布将分拆旗下最大部门的消息可能会吓跑客户.

联想周四早盘一度涨2.47%.香港时间10:20,升幅收窄至1.71%,至5.36港元;大盘?生指数涨1.39%.联想今年以来累计上涨8%,明显优于大盘约19%的跌幅.

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**智能终端业务策略:先中国,後海外**

个人电脑销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等PC以外的设备抢下消费者对于PC的支出,与此同时,全球经济增长放缓则让企业高科技硬件支出承压,全球PC厂商正纷纷试水新型移动设备以拓展新的增长空间.联想称,未来将继续投资于产品创新.

"我们已在这些新型设备领域进行了数年的准备,包括智能手机,平板电脑,或许还有智能电视(Smart TV)."杨元庆说.

他说,联想的策略是在成熟市场"攻占"个人消费品市场,但他又强调,"我们必须确保智能手机和平板电脑首先在中国市场成功,然後再去拓展海外市场."

联想去年推出了一款名为"乐Phone"的智慧手机,平板电脑LePad则于年初发布.今年,联想又推出一系列平板电脑,包括针对零售客户的IdeaPad和商业客户的ThinkPad等.

"如果联想能在智能手机业务上有亮眼表现,它的股价可能会被重估,因目前市场普遍认为,其手机业务尚未对公司业绩产生贡献."摩根大通此前在一份报告中称.

早在今年初,联想组建了一个全新的移动互联和数字家庭业务集团(Mobile Internet and Digital Home Business Group),计划在平板电脑、智能手机、云计算、智能电视、数字家庭等领域展开扩张.(完)

--审校 林高丽

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